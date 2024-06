A Tivoli Live Session de Junho apresenta esta terça, 18, o Carlos Barretto Trio, com Carlos Barretto no contrabaixo, Alexandre Frazão na bateria e Afonso Pais na guitarra.

O lobby do hotel Tivoli começa a ter lugar cativo na agenda lisboeta. Em Dezembro do ano passado encheu-se de jazzófilos que vieram ouvir Ricardo Toscano no acontecimento muito fora da caixa que foi o Jazz in Avenida. Este ano, o hotel deu início às Tivoli Live Sessions, que acontecem mensalmente e já deram a ouvir o The Cuban Piano-Cello Project, Filipe Sousa, Kevin Hays com Ricardo Toscano e o Bruno Santos Trio.

Avenida da Liberdade, 185. 18 Jun (Ter) 19.00. Entrada livre sujeita à lotação do foyer