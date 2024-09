Tradição contemporânea, no Festival da Máscara Ibérica

Este sábado 14 de Setembro começa o Festival Internacional da Máscara Ibérica. Ainda não é o tão aguardado desfile – o primeiro desde a pandemia e, ainda por cima, de volta à Baixa, como no início – é um concerto. O projecto, nascido na Sertã, reúne quatro artistas beirões num espectáculo intitulado Tradição contemporânea, com interpretações contagiantes de temas do cancioneiro popular, como o “Verde Minho” e a “Senhora do Almurtão”, bem como homenagens aos grandes José Afonso e José Mário Branco. Miguel Calhaz (contrabaixo e voz), Marco Figueiredo (piano e voz), Idalina Gameiro (adufe e voz) e Patrícia Domingues (voz) apresentam-se em Lisboa, vindos de concerto nas Astúrias.

Auditório Agostinho da Silva, Universidade Lusófona. Campo Grande, 376. 14 Set (Sáb) 21.30. Entrada livre

