Três visitas grátis a sítios arqueológicos em Sintra

Este fim-de-semana, 20 e 21 de Julho, há duas visitas guiadas e a 24 de Julho há uma terceira para dar a conhecer o património pré-histórico, romano e islâmico do concelho de Sintra e comemorar o Dia Internacional da Arqueologia.

Na primeira visita vai ficar a conhecer o monumento funerário do Monge, chamado de tholos do Monge, e uma outra estrutura funerária megalítica, conhecida como anta de Adrenunes (na foto). Além do óbvio interesse desta visita conduzida por arqueólogos, o trilho a percorrer é particularmente bonito.

A segunda visita é ao sítio arqueológico do Alto da Vigia, nas imediações da Praia das Maçãs. É um local com uma história incrível, que fez até D. Manuel deslocar-se lá em Agosto de 1505 para ver as estranhas aras encontradas pelos operários quando construíam uma fortificação. As peças recentemente descobertas pelos arqueólogos podem ser vistas na exposição “Onde o Sol se apaga no Oceano – O Santuário mais ocidental do Império Romano!”, no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, com entrada gratuita e uma visita guiada que não deve perder por nada.

E é mesmo ao lado do Museu de Odrinhas que se faz a terceira visita, a 24 de Julho, Dia Internacional da Arqueologia: a poucas centenas de metros está o conjunto megalítico da Barreira, com cerca de 24 menires, de formas e tamanhos diversos, e meio encobertos pela vegetação.

20, 21, 24 (Sáb, Dom, Qua) Jul. Visitas de participação gratuita, mas com inscrição obrigatória através do telefone 21 923 86 08 ou do mail dcul.arqueologia@cm-sintra.pt