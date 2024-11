Última caminhada de 2024 na Serra de Sintra

No último domingo do ano, Sintra. O percurso explora trilhos de grande beleza e atravessa os densos bosques característicos da encosta Norte da Serra de Sintra, com vistas sobre Colares e arredores. Durante o caminho, passa pela Igreja Matriz de Colares, dos séculos XVI e XVII, em estilo maneirista e barroco. Neste mesmo largo, encontra-se também o Coreto de Colares e a Fonte de Melides e Mouraria. O percurso segue pelo Caminho da Boca da Mata até à Ermida do Senhor do Rio Velho, e sobe por trilhos frondosos e verdejantes, conhecidos como Cogumelos, 17 Pés, Monge e Avozinho, até regressar ao ponto de partida.

Percurso circular exigente de 16 km e 5 horas de duração. Ponto de encontro: parque de estacionamento do Convento dos Capuchos, Estrada dos Capuchos N247-3. Inscrições e +info em Green Trekker. 29 Dez (Dom) 10.00-15.30. 15€