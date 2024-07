No dia 1 de Agosto, quinta, surpresa no Lounge! Às 21.30 há Vaiapraia em banda, num concerto no bar, e a entrada é livre. Como é noite de serão Salón Fuzz, a música continua, com dj sets de Rita Vozone e Mário Valente.

Lounge. Rua da Moeda, 1. Seg-Dom 22.00-04.00. Concerto Vaiapraia: 21.30. Entrada livre