Vieira da Silva em festa 2024 – Exílio e liberdade!!!

A Time Out diz

13 de Junho é a data de aniversário de Maria Helena Vieira da Silva e o museu faz 30 anos. Acresce que se celebram 50 anos sobre o 25 de Abril. Vem aí festa rija, portanto. O momento é celebrado com programação no museu e no jardim, com oficinas, concertos, visitas guiadas, filmes, leituras e uma feira de edição e produção gráfica independente.

Destaque para a visita guiada à colecção permanente, às 11.00, por Renato Santos, o filme Ma femme chamada Bicho, de José Álvaro Morais, à oficina no jardim para fazer Cartazes Para Manifestações Por Vir, às 11.00, e aos seis concertos, que vão de música caboverdiana e uma oficina de voz à performance e música exploratória de Nuno Marques Pinto, com Norberto Lobo a fechar as comemorações às 19.00. Programação completa aqui.

Jardim da Praça das Amoreiras. 13 Jun (Qui) 10.00-20.00. Entrada livre