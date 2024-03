A Time Out diz

Onde? Várias igrejas

Quando? 5 a 21 de Abril

A sétima edição do Festival Internacional de Órgão de Mafra tem como tema Músicas do Mundo e apresenta nove concertos ao longo de três fins de semana no mês de Abril, de entrada livre, com excepção do apresentado na Basílica do Palácio Nacional.

Na sexta, o organista bolonhês Andrea Macinanti vai tocar peças da grande compilação Organum italicum na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação, pelas 21.00, na Encarnação. À mesma hora, no sábado, em Enxara do Bispo, pode ouvir o grupo coralista Capella de S. Vicente com João Vaz no órgão e direcção de Pedro Rodrigues a interpretarem peças da Tradição Coral Inglesa na Igreja de Nossa Senhora da Assunção.

Encarnação e Enxara do Bispo. 5 (Sex) e 6 (Sáb) Abr 21.00. Entrada livre sujeita à lotação do espaço