Vilancicos e Natal Português pelo Lisboa Cantat

Sábado, 30 de Novembro, o Coro de Câmara Lisboa Cantat faz uma apresentação que tem início com vilancicos e motetos da festa do Natal, composições ibéricas do século XVII, de Pedro de Cristo e Gaspar Fernandes, e segue com canções tradicionais do Natal português de várias regiões do país recolhidas por Fernando Lopes-Graça, Eurico Carrapatoso e Fernando lapa. Programa integral aqui.

Igreja do Santo Condestável. Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço e mediante levantamento prévio de bilhete no local, no dia do espetáculo, a partir das 20h00 (máximo dois bilhetes por pessoa). 30 Nov (Sáb) 21.00