Visita à galeria subterrânea do Loreto + Patriarcal

A visita deste sábado 7 de Dezembro é conduzida por um técnico especializado do Museu da Água e parte do majestoso reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras e percorre a galeria subterrânea do Loreto, cuja construção foi iniciada em 1748. Actualmente tem 410 metros de extensão abertas para visita ao público. O percurso faz um desvio para passagem pelo belíssimo Reservatório da Patriarcal e termina no Miradouro de São Pedro de Alcântara.

Percurso circular fácil de 2 km, de 1 horasde duração. Ponto de encontro: Reservatório da Mãe d'Água, Jardim das Amoreiras. Inscrições e +info em Green Trekker. 07 Dez (Sáb) 10.00-11.00. 25€