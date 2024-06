A Time Out diz

No sábado, 8 de Junho, junte-se a uma visita guiada pelo Jardim da Estrela, conduzida por André Murraças, e fique a saber mais sobre a Casa do Jardim, antiga escola Froebel, o coreto, as estátuas, as feiras que ali existiam durante o Estado Novo e a história do leão que ali viveu no século XIX.

Ponto de encontro: Casa do jardim da Estrela. 8 Jun (Sáb) 11.00. Entrada gratuita com marcação obrigatória por email para: umteatroemcadabairro.cjardimestrela@cm-lisboa.pt