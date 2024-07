Visita 'Arte em São Bento – Coleção Manuel de Brito'

No domingo, 4 de Agosto, não perder, na residência oficial do primeiro-ministro, a penúltima visita mensal à exposição "40 obras de 33 artistas a partir da Colecção Manuel de Brito" orientada pelo próprio curador: Sérgio Fazenda Rodrigues.

A iniciativa Arte em São Bento foi instituída em 2017 e todos os anos acolhe uma selecção de obras de artistas portugueses contemporâneos de uma colecção privada. Este ano a escolha recaiu sobre a Colecção Manuel de Brito, que reúne um dos maiores acervos privados de arte portuguesa do século XX. Conte ver obras da nata dos artistas plásticos da segunda metade do século.

Para esta edição, e celebrando os 50 anos do 25 de Abril, Sérgio Fazenda Rodrigues escolheu artistas de várias gerações que romperam com os códigos sociais e morais impostos pela ditadura. O percurso que traçou do hall de entrada até às escadas para o segundo piso parte da temática da paisagem para a do corpo humano e daí para a dos animais.

Arte em São Bento 2024 – Coleção Manuel de Brito. 1º Dom do mês: 4 Ago, 1 Set, 15.00. Entrada livre por ordem de chegada