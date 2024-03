A Time Out diz

Onde? Hospital de Sant'Ana, Parede

Quando? 26 Mar (Ter) 14:30-16.00

O ar austero do grande casarão que se avista da marginal não tem correspondência nos interiores Art Déco e na sofisticada arquitectura que assegura os moderníssimos preceitos sanitários de ventilação e tratamento separado de roupas para reduzir ao mínimo o contágio da tuberculose. Depois de uma trágica saga familiar que vai matando de tuberculose a família Biester, que iniciara o plano de construção de um sanatório, acaba por ser uma familiar e última sobrevivente, Claudina Chamiço, que, aos 82 anos, consegue levar a bom porto, com o conselho e conhecimentos do Dr. Sousa Martins (que entretanto se suicida por ter também ele contraído a doença) a construção de um sanatório de excelência, ao nível do melhor que se fazia pela Europa, para tratar meninas pobres. Durante a permanência no Sanatório, as crianças em condições físicas para isso recebiam instrução, praticavam desporto e aprendiam música. Este é certamente um dos edifícios com uma das histórias mais extraordinárias do país. O hospital é, desde 1913, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que promove estas visitas guiadas.

Rua de Benguela, Parede. Participação gratuita com marcação obrigatória: 21 324 0869/87/ 65 ou culturasantacasa@scml.pt. 26 Mar (Ter) 14:30-16.00