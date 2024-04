A Time Out diz

Esta sexta, 26 de Abril, é a última sexta do mês – dia em que pode ficar a conhecer o Tribunal Constitucional, instalado no Palácio Ratton, numa visita guiada gratuita.

Num percurso de 40 minutos, cheio de curiosidades, explica-se a história do Palácio Ratton, enquanto se percorre os seus interiores século XIX e se dá a conhecer as salas do Tribunal Constitucional – sala de sessões, sala de actos públicos (com a grande tapeçaria de Eduardo Batarda) e galeria dos presidentes – referindo-se também, sucintamente, as funções deste órgão de soberania. Nas traseiras do edifício, o jardim de árvores centenárias, entre as quais belos exemplares de metrosidero, dragoeiro, magnólia e araucária, num total de 44 espécies.

Rua de O Século, 111. Última sexta-feira do mês, 10.00 e 15.00. Entrada livre com inscrição obrigatória aqui