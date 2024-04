Visita guiada às vilas e pátios operários da Graça

A Time Out diz

Sábado 25 de Maio, vá conhecer as vilas e pátios operários da Graça (Estrela d’Ouro, Vila Berta e Vila Sousa), e descobrir o cinema onde foi projectado o primeiro filme sonoro em Portugal, no início do século XX. Daí o percurso segue para o Convento de Nossa Senhora da Graça, que deu o nome ao bairro, com uma pausa para contemplação da cidade no miradouro. A visita segue para a Voz do Operário, uma notável instituição de grande tradição republicana e operária, e segue para o Mosteiro de São Vicente de Fora, junto ao qual se faz a centenária Feira da Ladra, no Campo de Santa Clara, onde outrora se erguia o convento das Clarissas e o campo da forca. No final, haverá uma visita ao Palácio de Barbacena, ainda a confirmar.

Percurso circular fácil, de 4 km e 3 horas de duração. Ponto de encontro: praça de táxis do Mercado de Sapadores. Inscrições em Smile. 25 Maio (Sáb) 09.30-12.30. 12€