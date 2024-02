A Time Out diz

Depois de um intenso trabalho de renovação, o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros reabriu ao público no início deste ano, com uma nova abordagem museológica concebida por especialistas em cenografia museográfica.

Para musealização foram seleccionadas estruturas urbanas da Idade do Ferro, o complexo industrial de cetárias, o balneário e a via da época romana, uma sepultura da Alta Idade Média e elementos arquitectónicos pombalinos como poços, esgotos e as famosas estacas em madeira que sustentam a Baixa Pombalina.

Rua dos Correeiros, 9. Seg-Sáb 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, Duração: 50 minutos. Marcação recomendada, no site ou pelo telefone 21 113 1070