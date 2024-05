Visitas ao submarino Barracuda

A Time Out diz

Depois de 42 anos ao serviço da Marinha Portuguesa e 800 mil milhas percorridas (o equivalente a 36 voltas ao mundo), o submarino Barracuda, de 1968, iniciou a 9 de Maio uma nova existência como navio-museu. Está agora na doca seca de Cacilhas junto à fragata D. Fernando II e Glória e, por enquanto, é de visita gratuita, das 10.00 às 18.00.

Apesar de, quando emergem, pouco mais vermos deles do que a torre do periscópio, um submarino causa sempre uma mistura de surpresa e fascínio. O Barracuda podia descer até 300 metros de profundidade e passar 31 dias submerso, invisível para o mundo. Para a tripulação de 54 homens havia 35 camas, o famoso sistema de cama quente, com a tripulação a dormir por turnos. Os 12 mil litros de água que transportava eram para consumo, banhos nem vê-los. No processo de musealização a entrada deixou de ser feita pela escotilha e passou a ter duas entradas laterais, mas a visita continua a ser uma experiência única. Saiba mais aqui.

Largo Alfredo Dinis, Cacilhas. Visita por agora gratuita, a partir de sábado 11 Maio. Ter-Dom 10.00-18.00