Vitalidade contínua, de João Artur da Silva e Isabel Meyrelles

Dando continuidade às celebrações que tem feito do 75º aniversário da primeira exposição do anti-grupo "Os Surrealistas", a que pertenciam Mário Cesariny, Pedro Oom e Cruzeiro Seixas, entre outros, a Perve Galeria faz agora uma retrospectiva da obra de João Artur da Silva, o último fundador vivo desse grupo.

João Artur da Silva, que faz 96 anos a 5 de Outubro, data da inauguração da exposição "Vitalidade contínua", mantém-se a produzir até ao presente, daí o nome desta retrospectiva que celebra as suas sete décadas de produção artística, afastada desde 1958 do paradigma surrealista. A exposição tem curadoria de Carlos Cabral Nunes e coloca em diálogo a obra de João Artur da Silva com a de Isabel Meyrelles, também de 96 anos e sua amiga de juventude e companheira da aventura surrealista. Meyrelles foi recentemente homenageada na edição de 2024 da Bienal de Cerveira. Leia mais sobre as celebrações dos 75 anos de surrealismo em Portugal em pervegaleria.eu.

Perve Galeria. Rua das Escolas Gerais, 17-23 (junto à Igreja de Santo Estêvão, Alfama). De 5 Out a 30 Nov. Ter-Sáb 14.00-20.00. Inauguração: 5 Out (Sáb) 17.00-20.00