É no Ripas – Oficina Criativa, no Mercado da Ajuda, que têm lugar os workshops de recuperação de móveis de Guida Costa Santos, um projecto apadrinhado pela Câmara Municipal de Lisboa, que pretende dar oportunidade aos munícipes de aproveitarem os monstros (grandes volumes, neste caso, móveis) que recolhe das ruas da cidade.

“A ideia é que as pessoas aqui comecem a recuperação da peça que escolherem, aprendam a fazer o diagnóstico do que é necessário fazer e de como o fazer, e depois terminem a peça em casa, autonomamente”, explicou-nos Guida, em 2021, quando fomos em reportagem experimentar o primeiro workshop.

Actualmente, todas as semanas há um workshop, com duração de três horas, na oficina, que tem todas as ferramentas à disposição, e que Guida ensina a utilizar. Só os consumíveis (tintas, diluentes, lixas, luvas, etc.) são pagos pelos participantes, tanto a formação como a utilização de bancadas e ferramentas, é gratuita.

Em Janeiro há três datas abertas: 17 (Qua) e 26 (Sex), das 10.00 às 13.00, e dia 30 (Ter) das 14.30 às 17.30. Inscrições aqui e consulta de novas datas aqui.

Calçada da Boa-Hora, 155 (Mercado da Ajuda). 09.30-18.00. ripas@cm-lisboa.pt