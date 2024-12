XXXVII Feira Internacional dos Minerais, Gemas e Fósseis

A Feira dos Minerais, Gemas e Fósseis já abriu portas e pode ser visitada até domingo 8 de Dezembro. Desde 1988 que esta é uma espécie de grande festa do Museu Nacional de História Natural e da Ciência que reúne coleccionadores e comerciantes e milhares de visitantes por edição, que têm aqui uma oportunidade ímpar de comprar peças ou simplesmente ir admirar os exemplares expostos, que incluem exemplares raros.

À semelhança de anos anteriores, a 37ª edição da feira tem um programa paralelo, este ano com o tema "Super-Minerais e o Futuro", que chama a atenção para a importância dos minerais nas nossas vidas e na compreensão da composição e dinâmica da Terra e do Universo. Assim, sexta, 6 de Dezembro às 16.00 haverá a conferência "Recursos Minerais: significado e importância", com António Mateus (FCUL e IDL-LA) e sábado, à mesma hora, "Minerais Essenciais: A Base Oculta da Vida Moderna e os Desafios da Sustentabilidade - o caso do lítio", com Manuel Francisco Costa Pereira, do Instituto Superior Técnico.

MUHNAC. Rua da Escola Politécnica, 58. Horário da feira: 5 Dez (Qui) 15.00-20.00, 6 e 7 Dez (Sex e Sáb) 10.00-20.00, 8 Dez (Dom) 10.00-18h.00. Entrada livre na feira e programação paralela