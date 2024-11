A Última Ceia

No sábado 7 de Dezembro, às 22.00, os Instantâneos apresentam o último espectáculo de comédia de improviso do ano, passado na casa mais sagrada do país. Após a surpreendente expulsão do Senhor, os apóstolos concorrentes afinam estratégias. No fim, só um poderá vencer a última edição do reality show mais emocionante da Galileia. No final há comida e bebida para comungar com o vencedor.

Forno Espaço Cultural. Av. Pedro Nunes 9, Rio de Mouro. 7 Dez (Sáb) 22.00. Entrada livre mediante reserva para producao@instantaneos.pt