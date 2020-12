Barracuda - Lisboa

O designer e curador de arte Alexandre Neimann apaixonou-se por Portugal há nove anos, quando visitou o país pela primeira vez. A Comporta ficou-lhe no coração e foi lá que abriu primeiro um pop up e depois, em 2018, onde decide assentar arraiais, abrindo uma loja no rés do chão de uma casa e criando um apartamento ao seu gosto no andar de cima – é assim que nasce a Barracuda. É nessa loja que expõe objectos de decoração e mobiliário do século XX, misturando grandes designers, tesouros anónimos e artes decorativas portuguesas. Em 2020 trouxe uma réplica para Lisboa, na Rua de São Bento, onde em 100 metros quadrados, arcadas originais em pedra e um bom gosto desmesurado, Alexandre expõe uma escolha eclética de mobiliário do século XX, móveis de rattan, arte popular portuguesa e as suas próprias criações sob o nome de Barracuda Edition, uma colecção de objectos decorativos inspirados nas artes da terra e produzidos por artesãos portugueses.