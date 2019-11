Criada em 1964 por Begoña Zunzunegui, a marca espanhola de design e decoração abriu o seu primeiro espaço em Lisboa. Peças de qualidade, únicas e que possam durar uma vida inteira: esta é a premissa que a criadora impôs para a marca. O destaque vai para o mobiliário, como os armários, as estantes e as mesas, que podem ser feitos à medida. Das mãos dos artesãos especializados, com quem a criadora trabalha, nascem ainda têxteis e peças em cerâmica, ferro forjado e madeira, que abrangem os estilos clássico, rústico e moderno. Além destes produtos, poderá encontrar uma vasta selecção de peças que Begoña foi escolhendo nas suas diversas viagens, como biombos, jarras ou até baús orientais. Para grandes projectos, a marca dispõe de um serviço especializado de consultoria para tratar da decoração personalizada de casas privadas, hotéis, restaurantes ou casamentos.