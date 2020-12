Ding Dong Store

No Porto fica a sede desta loja que soa a uma campanhia, até porque no norte o ateliê é à porta fechada e é preciso dar-lhe uso. Só quando desceram para Lisboa, em 2019, é que finalmente assumiram que seriam aqui uma loja aberta ao público, um público que entra, toca, deambula pelo espaço e compra, ou pede ajuda num projecto de decoração de interiores, serviço que a Ding Dong presta com todo o rigor. "A loja é muito mais do que uma loja. É uma vitrine inegável da qualidade, criatividade e identidade que caracterizam os projectos desenvolvidos ao longo dos anos pelo estúdio", pode ler-se no site da Ding Dong. Há mesas, objectos de design, papéis de parede pomposos, tecidos e peças decorativas extravagantes. O melhor é entrar e ver com os seus próprios olhos.