A Loja de Cá foi a primeira loja de decoração da Comporta, em 1996, e agora içou a bandeira em Lisboa, no Campo da Cebolas, pelas mãos de Simão Aguiam. Abriu numa antiga bilheteira e armazém das empresas de transporte Renex e Algartrans, onde as mesmas executavam as suas rotas para todo o país, e traz tendências de decoração dos quatro cantos do mundo, com artigos do México, Colômbia, Indonésia, Tanzânia, Turquia, Peru e Vietname. Há plantas da Azores Botanic, peças da marca portuguesa La Paz ou da Ruby Hart. Mantas, colchas, tapetes, almofadas em tecidos portugueses, além de malas, cestos e pequenos objectos decorativos complementam a curadoria do espaço que em 2021 passará a integrar também uma pequena mercearia com produtos bio, bebidas e petiscos.