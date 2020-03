A Avenida de Roma está mais vaidosa. A marca de jóias Lovely Breeze abriu a primeira loja física e juntou à receita da joalharia, as ilustrações, swimwear, roupa e malas de verga – está tudo debaixo do tecto da Lovely Concept Store. E “lovely”, diga-se amoroso, escrito num neón rosa choque, é a palavra certa para definir o espaço, todo em tons de rosa e em madeiras claras. As peças da Lovely Breeze estão dispostas nas bancadas centrais, com muitos dourados. Colares, brincos ou anéis, dos mais minimalistas às peças mais chamativas. A fazer-lhes companhia, há ilustrações de Vanessa Santos (@vanessa_s_illustration) e Sofia Ayuso (@sofiaayuso), e cadernos personalizados da Magapaper, que levou meia dúzia de sweats e t-shirts com frases de empoderamento para a loja. Os charriots, do lado esquerdo da loja, estendem as colecções de swimwear da Nanai (@nanai_portugal) ou as peças fluídas da Catch My Legs (@catchmylegs). A juntar a isto está a Shop Charlotte, com malas feitas por artesãos portugueses e com materiais naturais como o vime, a palha e o junco.