Mahrla & Our Sins

Do Porto e do universo online para Lisboa e para dentro de quatro paredes: a Mahrla e a Our Sins ganharam a primeira morada física e abriram portas no Chiado numa loja que une roupa, jóias e uma amizade de longa data. Sílvia Pereira e Ângela Lima têm ambas sotaque de quem a vida e coração pertencem ao norte, mas ganharam uma segunda casa mais a sul – uma casa que acolhe as marcas destas duas amigas. Sílvia dedica-se às criações de roupa com a Mahrla, uma marca com design próprio e confecção 100% nacional, com peças minimalistas que assentam a todo o tipo de mulheres. Já Ângela entrega-se à arte da joalharia com a Our Sins, atenta ao detalhe e à qualidade de cada jóia. A loja é pequenina mas cabe o suficiente para compor a casa. O rosa pálido predomina em todo o espaço, com cortinas aveludadas que marcam as divisões, e placas em veludo a cobrir parte das paredes – um contraste evidente com a pedra do chão e das arcadas. Nos charriots balançam as criações de Sílvia, dos vestidos às camisas, enquanto as prateleiras cor-de-rosa carregam as jóias de Ângela, com muitos dourados a dar brilho à coisa – brincos, colares, pulseiras ou ganchos, há de tudo.