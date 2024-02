Svitlana Kuziv Flower Design

A Time Out diz

Svitlana Kuziv, pintora na sua terra natal, a Ucrânia, vive em Portugal há 21 anos, mas foi só em 2021 que surgiu finalmente a oportunidade de, com as suas economias, abrir esta loja dedicada a algo que adora: flores. Enquanto não consegue ter um frigorífico para as poder conservar por mais tempo, a loja tem a maior parte da área dedicada a plantas. Apesar das reduzidas dimensões do estabelecimento, é habitual encontrar alguns belíssimos exemplares de grande porte, além de variedade de plantas pouco banais. "Vou todos os fins de semana comprar aos viveiros do Vítor Lourenço, em Sintra. Quando lá vou, parece que estou no paraíso." E, ao mencionarmos os seus (muito) simpáticos preços, esclarece: "Penso em mim, se eu conseguia comprar – é assim que faço os preços."