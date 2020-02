Vegan, sem testes em animais, orgânico e livre de parabenos e sulfatos: é assim que o Z Vegan Hair Concept se apresenta ao mundo. Num cantinho no Restelo, este cabeleireiro e centro de estética adequa os seus serviços a cada cliente, num atendimento personalizado liderado pela dupla João & Brito. Aqui todos os produtos são livres de sulfatos, parabenos, amoníaco, folmaldeído, PPD’s, níquel, resorcina e todos esses nomes que enrolam na língua e fazem de obstáculo à sustentabilidade. A Philip Martin's é a marca que mais brilha neste cabeleireiro, com produtos de cabelo e cuidados para a pele, com base numa filosofia orgânica, natural e bio-compatível. Portanto, animais por aqui só mesmo os seus de quatro patas que lhe podem fazer companhia enquanto mudam de visual.