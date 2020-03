Já em Outubro – com Hidebehind, na abertura do TBA – a artista brasileira radicada em Portugal, Josefa Pereira, nos disse que lugar tinha a sua dança, com uma coreografia circular e movendo-se sempre para trás. O que vemos e o que não vemos. Agora, em Glimpse, vira-se para os lados, a oposição entre esquerdo e direito.