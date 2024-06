A Revolta de Beja, no Clube Estefânia

A Time Out diz

O Clube Estefânia e o ABC Cineclube de Lisboa apresentam A Revolta de Beja esta terça, 4 de Junho, às 18.30. O documentário de 2019, realizado por Edgar Feldman, surge como parte das comemorações Celebrar Abril Relembrando o Combate à Ditadura.

A Revolta de Beja foi uma tentativa de golpe civil e militar, na noite de 31 de Dezembro de 1961 para 1 de Janeiro de 1962, para tomar o Regimento de Infantaria 3 de Beja, obter armas e de seguida conseguir a adesão de outras unidades militares, da população do Alentejo e do Algarve, e declarar o fim da ditadura. O plano foi delineado por Manuel Serra, Fernando Piteira Santos e João Varela Gomes, bem como Humberto Delgado, que tinha entado no país clandestinamente, com o objectivo de comandar a acção. O golpe, também conhecido como Intentona do RI3, foi dominado sem grande dificuldade.

Clube Estefânia. Rua Alexandre Braga, 24. 4 Jun (Ter) 18.30. Entrada livre