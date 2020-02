Zero Zero Zero

ZeroZeroZero já é uma das grandes séries do ano A HBO estreou "ZeroZeroZero", série baseada no livro de Roberto Saviano que segue a viagem de um carregamento de cocaína, desde a origem à entrega.

★★★★★

Um idoso pastor da Calábria pode ser um líder da ‘Ndrangheta, a máfia local, capaz de juntar dezenas de milhões de euros em poucas horas para a compra de uma grande encomenda de cocaína. Uma moderna fábrica de malaguetas enlatadas em Monterey pode servir de fachada para a embalagem dessa encomenda. Uma respeitável empresa familiar de transportes marítimos de Nova Orleães pode usar os seus navios para o envio para a Europa da mesma. Eis algumas das coisas que ficamos a saber sobre o tráfico global de droga na série ZeroZeroZero (HBO), baseada no livro do escritor e jornalista italiano Roberto Saviano, autor de obras como Gomorra e um dos maiores especialistas internacionais deste assunto. Saviano é ainda um dos argumentistas, tal como Stefano Sollima, este também um dos três realizadores (Sollima já assinou séries como Roma Criminal e Gomorra, e filmes como Sicário: Guerra de Cartéis), e a série recorre ao modelo da ficção consistentemente escorada na realidade, para revelar a dimensão, os canais, os recursos, o aparato económico e os múltiplos actores, dos mais anónimos aos mais importantes, das modernas redes de contrabando mundial de estupefacientes. Encavalitando o policial no documental, ZeroZeroZero é, desde já, uma das grandes séries do ano.