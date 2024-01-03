Memmo Alfama

Há uns anos, a oferta turística do bairro mais típico da cidade limitava-se a meia dúzia de alojamentos locais e hostels para todos os que viajavam com os tostões contados – quem quisesse uma experiência mais completa e descomprometida a nível orçamental teria de procurar outro poiso. Até ao dia em que o grupo Memmo decidiu subir a parada e trazer para Alfama o primeiro boutique hotel digno do seu nome, com um espírito jovem mas muitíssimo mais apurado do que os vizinhos. Não é um hotel de luxo nem quer ser. Afinal, a ideia é que o Memmo seja uma segunda casa fora de casa, e isso só se consegue com o ambiente informal que dificilmente encaixaria na definição de um cinco estrelas. O hotel tem 42 quartos com diversas tipologias: alguns têm terraço com vista, outros compensam em espaço a falta de panorâmica, e os mais sossegados dão para o pátio interior.

Não se espante quando perceber que a maior parte do staff trocou os sapatos por ténis: todos os dias partem do hotel visitas guiadas para conhecer as lojas tradicionais, as tascas, as casas de fado e os bares de Alfama e a única forma de palmilhar as colinas do bairro sem querer desistir ao fim de cinco minutos é, já se sabe, com calçado confortável (lembre-se disso na hora de fazer a mala). Conte com uma equipa jovem, descontraída, muito conhecedora dos segredos da cidade e disponível para organizar um roteiro completo pela Lisboa autêntica, que pode incluir reserva de restaurantes, bilhetes para o teatro, transporte de porta a porta e sugestões de bares e discotecas para acabar a noite.

Do edifício do século XIX restam algumas referências, como as paredes em pedra e tijolo picado, o pátio interior e o pé direito alto, que ganharam nova vida com uma decoração de design escandinavo. O ex-líbris do hotel é o terraço debruçado sobre Alfama e o Tejo, onde se encontra a piscina panorâmica, óptima para ficar ao fresco a contar os cruzeiros que chegam à cidade. O The Wine Bar, com carta de vinhos portugueses e estrangeiros, cocktails e petiscos tradicionais, na ausência de restaurante, é uma alternativa simpática para refeições ligeiras.