Bode Wilson – Picadeiro Jazz

A Time Out diz

Na sexta, 14 de Junho, ao fim da tarde, rume ao Largo do Picadeiro, nas traseiras do São Luiz, para ouvir Bode Wilson, ou seja, João Pedro Brandão nos saxofones alto e soprano, flauta e pedais, Demian Cabaud no contrabaixo e charango e Marcos Cavaleiro na bateria e percussão.

"Aether é o nome do mais recente álbum que os Bode Wilson assinam pelo Carimbo Porta-Jazz (2022). Depois da estreia com 26 (2014), seguido de Lascas (2017), este trio embarca agora numa viagem sonora pelas montanhas do experimentalismo e da improvisação total", descreve a organização.

Largo do Picadeiro (traseiras do São Luiz). 14 Jun (Sex) 17.30. Entrada livre