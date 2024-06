Borage, no Picadeiro Jazz

A Time Out diz

Esta quinta, 6 de Junho, rume ao festival Picadeiro Jazz. Megan Jowett (violinista e violetista de música improvisada) e James Banner (contrabaixista de jazz, contemporânea e improvisada) são Borage, um duo "de música improvisada fracturante, estranha, dark e vibrante com cordas e vozes", dizem os próprios, como apresentação. O seu primeiro disco, Transitory, foi editado pela WISMart Records em 2023 e apresentado numa digressão por Berlim, Zurique, Copenhaga, Estocolmo, Uppsala e Bona. Após este concerto no Picadeiro e uma residência no BOTA, em Lisboa, com João Lopes Pereira e Mariana Dionísio, vão lançar o segundo no Outono, um álbum de música electroacústica pela label lisboeta Robalo.

Largo do Picadeiro (traseiras do São Luiz). 6 Jun (Qui) 17.30. Entrada livre