O bairro histórico de Alfama prepara-se para acolher a 13.ª edição do Caixa Alfama, festival de fado que durante dois dias, a 26 e 27 de Setembro, vai apresentar mais de 40 artistas por 12 palcos espalhados pelo bairro.

O que é o Caixa Alfama?

O Caixa Alfama é um festival dedicado ao fado, reunindo vozes consagradas e emergentes do género e oferecendo ao público um percurso musical por diversos espaços emblemáticos de Alfama. A edição de 2025 homenageia Maria da Fé, evocando a memória da sua emblemática casa de fados, O Sr. Vinho, e programando artistas como Gisela João, Kátia Guerreiro, Ana Moura, António Zambujo, Rão Kyao, Marco Rodrigues e muitos outros.

Quando é que vai acontecer?

O festival decorre em dois dias, a 26 e 27 de Setembro de 2025, marcando o encerramento do Verão musical em Lisboa com uma celebração intensa do fado.

Em que sítios são os concertos?

A programação do Caixa Alfama distribui-se por 12 palcos em locais variados, incluindo o Terminal de Cruzeiros de Lisboa (Palco Caixa e Palco Ermelinda Freitas), Museu do Fado, Auditório Abreu Advogados (Palco Amália), Largo do Chafariz de Dentro (Palco Santa Maria Maior), igrejas como Santo Estêvão e São Miguel, Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, Sociedade Boa União, Grupo Sportivo Adicense, Memmo Alfama Hotel e o Fado à Janela, no Largo de São Miguel. Casas de fado tradicionais do bairro também participam, com concertos promovidos pela Associação de Comerciantes de Alfama.

Qual é o tema desta edição?

A edição de 2025 presta homenagem a Maria da Fé, uma das vozes mais marcantes do fado, com destaque para o concerto “Em Casa d’Amália Ao Vivo – Celebra Maria da Fé”, que reúne a própria Maria da Fé com Ana Moura, António Zambujo, Jorge Fernando, José Gonçalez e José Manuel Neto. A programação cruza gerações e estilos, misturando nomes consagrados e talentos emergentes, garantindo diversidade e riqueza musical.

Ainda há bilhetes?

Sim. A partir de 20 de Setembro, os preços sobem para 45€ e 35€, respectivamente. Todos os bilhetes devem ser obrigatoriamente trocados por pulseira no Museu do Fado a partir de 28 de Setembro, garantindo acesso a todos os palcos até ao limite de lotação de cada espaço. Os bilhetes podem ser adquiridos na MEO Blueticket, o Museu do Fado e outros locais habituais.

O trânsito vai estar cortado?

A organização ainda não detalhou cortes específicos de trânsito, mas é de esperar algum impacto nas ruas de Alfama devido à concentração de público e aos diferentes palcos espalhados pelo bairro.

Vale a pena levar carro?

Considerando a densidade do público e a dificuldade de estacionamento em Alfama, o mais recomendável é utilizar transportes públicos ou táxis. O bairro é facilmente percorrido a pé, e a localização dos palcos permite uma experiência completa sem necessidade de veículo próprio.

Distribuição do cartaz

No primeiro dia, 26 de Setembro, no Palco Caixa sobem Gisela João, Kátia Guerreiro e os irmãos Hélder e Pedro Moutinho. No Centro Cultural Dr. Magalhães Lima atuam Pedro Jóia & José Manuel Neto e Viviane. O Palco Ermelinda Freitas recebe Bandidos do Cante com Bruno Chaveiro, enquanto o Palco Amália acolhe Luís Caeiro e Maura Airez. Outras actuações decorrem no Museu do Fado, Largo do Chafariz de Dentro, igrejas e memórias locais.

No segundo dia, 27 de Setembro, destaque para o concerto “Em Casa d’Amália Ao Vivo – Celebra Maria da Fé” no Palco Caixa, com Maria da Fé, Ana Moura, António Zambujo, Jorge Fernando, José Gonçalez e José Manuel Neto, seguidos de Marco Rodrigues e Alexandra. Os restantes palcos continuam a receber artistas como Ana Sofia Varela, Tânia Oleiro, Kajó Soares, Rão Kyao, Vânia e muitos outros.