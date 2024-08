A experiência mais autêntica de fado ao ar livre está de volta ao Jardim da Casa onde Amália Rodrigues viveu mais de 40 anos. Com um elenco atualmente composto pelas fadistas Célia Leiria e Ana Paulo, Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa e Pedro Soares na viola de fado, as sessões decorrem no jardim do n.º 193 da Rua de S. Bento e honram a riqueza do repertório que Amália Rodrigues imortalizou – do fado às marchas populares, sem deixar de lado as canções tradicionais. Se quiser pode marcar uma visita à Casa-Museu antes do espectáculo, para uma experiência bem mais completa.