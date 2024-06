GARFO, no Picadeiro Jazz

A Time Out diz

Sexta-feira, 7 de Junho, último concerto da semana do ciclo Picadeiro Jazz, às 17.30. Os GARFO, ou seja, Bernardo Tinoco (saxofone tenor), com João Almeida (trompete), João Fragoso (contrabaixo) e João Sousa (bateria) apresentam um repertório com composições originais de todos os seus membros. Andam a tocar o seu segundo disco, depois de um álbum de estreia (Garfo) pela Clean Feed, com apoio da Antena 2, que foi distinguido como Grupo Revelação 2021 nos prémios RTP/ Festa do Jazz.

Largo do Picadeiro (traseiras do São Luiz). 7 Jun (Sex) 17.30. Entrada livre