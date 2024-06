Quem é Karol G?

Basicamente, a primeira mulher a chegar ao primeiro lugar do top norte-americano com um álbum cantado em espanhol. Mañana Será Bonito, o tal disco, saiu em Fevereiro do ano passado e, desde então, lançou mais uma mixtape, ganhou três Grammy Latinos, incluindo o de Álbum do Ano, e foi nomeada para um Grammy.

Como é que convenceu os gringos a ouvi-la cantar em espanhol?

O mérito não é todo dela. A verdade é que cada vez mais pessoas falam espanhol nos Estados Unidos. E, de acordo com os últimos censos, nalguns dos mais populosos estados do país, a maior parte da população já se identifica como latina. É natural, por isso, que cada vez mais artistas cantem em espanhol – e tenham público.

Mas atenção: Mañana Será Bonito é mesmo especial. Ao longo das suas 17 canções, ouvimos a cantora colombiana a reunir os pedaços de um coração partido, enquanto reformula o reggaetón, colando-o a outros ritmos caribenhos e da América Latina. Com alguns dos mais requisitados produtores de música urbana ao seu lado – incluindo Tainy, habitual co-conspirador de Bad Bunny e um dos responsáveis pela reinvenção e reapreciação do reggaetón desde o final da década passada. E acompanhada pelas vozes de Shakira, Bad Gyal, Sean Paul e muitos outros.

Quando é que se estreia em Lisboa, mesmo?

No domingo, 7 de Julho, vamos ouvir as suas canções em Portugal pela primeira vez. A actuação começa às 19.30, as portas devem abrir uma hora antes, e não está anunciado nenhum nome para a primeira parte. Passado um dia, actua outra vez. Os concertos fazem parte da tour europeia de Mañana Será Bonito, que começou no passado dia 8 de Junho, em Zurique (Suíça), e acaba a 23 de Julho, depois de quatro concertos sucessivos em casa do Real Madrid, o Estádio Santiago Bernabéu.

Ainda há bilhetes?

A situação encontra-se em fluxo. Já estiveram completamente esgotados, porém quando começámos a escrever estas linhas, a 25 de Junho, ainda havia ingressos para domingo, 7 de Julho, no site da MEO Blueticket. Passadas umas horas, havia bilhetes para ambos os dias. O melhor é mesmo carregar neste link e ver o que se arranja. Inicialmente, os preços iam dos 49€ aos 530€, mas agora a oferta é limitada.