O LISB-ON Jardim Sonoro regressa ao Jardim Keil do Amaral, em Monsanto, de 27 a 29 de Junho, com uma programação que volta a afirmar o festival como uma das principais referências da música electrónica em Portugal. A edição deste ano junta nomes consagrados e novas apostas, com destaque para Maceo Plex, figura incontornável da cena global, que actua na sexta-feira. Nesse mesmo dia sobem também ao palco Ben Böhmer e o duo ANOTR, em estreia nacional, além de sets de Cinthie, CC:DISCO!, Daria, DJ Nobu, Speedy J, The Lady Machine e um b2b entre Solid Funk e Salbany. No sábado, o cartaz continua com Jan Blomqvist, Miss Monique, Dennis Cruz, Adiel, Daria Kolosova, DJ Pete e vários artistas portugueses. Já no domingo, o destaque vai para o regresso do trio romeno [a:rpia:r], com o seu techno minimal e um espectáculo visual a cargo de Dreamrec.

Os horários dos concertos

27 de Junho

Garden Stage

18.00 Chima Isaaro

20.35 Ben Böhmer

22.15 Paramida

00.00 ANOTR

02.00 CC:DISCO!

Lake Stage

16.00 Laura Hasagun

18.00 The Lady Machine

20.00 Cláudio PRC

22.00 Speedy J

00.00 Solid Funk b2b Salbany

02.00 DJ Nobu

Discover Carlsberg Stage

16.00 Jean Mauj

18.00 Mardel

19.30 Daria

21.00 Bernardo Vaz

22.30 Kaesar

00.00 Cinthie

02.00 Gabrielle Kwarteng

28 de Junho

Garden Stage

8.00 Tiago Cruz

19.45 Jan Blomqvist

21.15 Miss Monique

23.00 Dennis Cruz

01.00 Maceo Plex

Lake Stage

16.00 Brusca

18.00 André Cascais b2b Amulador

20.00 DJ Tool (Mala Junta)

22.00 DJ Pete

00.00 Daria Kolosova

02.00 Adiel

Discover Carlsberg Stage

16.00 Maki

18.00 Tiago Oudman

19.30 Adam Purnell

21.00 Dede

12.30 Luísa

00.00 Sugar Free

02.00 Tijana T

29 de Junho

Cupra Lounge

19.00 Beiramar

20.30 MXGPU

Lake Stage

16.00 Berllioz

17.30 Anna Wall

19.00 [a:rpia:r] (Raresh, Rhadoo, Petre Inspirescu – visuals by Dreamrec)

Discover Carlsberg Stage

16.00 Megatronic

17.30 Julya Karma

19.00 Parallelle b2b Mâhfoud

22.00 Âme (DJ)

Quanto custam os bilhetes? Ainda há?

Por enquanto, os três bilhetes diários continuam disponíveis para comprar. Para sexta e sábado a entrada custa 64,80; domingo é mais barato e custa 48,60€. O passe geral também ainda pode ser adquirido por 145,80€. Existe um bilhete especial que lhe permite ir apenas a dois dias. Se optar por ir sexta e sábado, custa 118,80€; se for sábado e domingo o valor é 91,80.

Como chegar ao recinto?

O LISB-ON Jardim Sonoro acontece no Jardim Keil do Amaral, em pleno Parque Florestal de Monsanto, uma zona verde e tranquila no coração de Lisboa, com vista para o rio Tejo e a cidade. Apesar de não estar junto a uma estação de metro, o recinto é acessível de várias formas, tanto por transportes públicos como por meios próprios. A forma mais prática de lá chegar é de carro, scooter ou bicicleta. Há estacionamento gratuito nas imediações do jardim, mas, como é habitual nestes eventos, recomenda-se a chegada antecipada para garantir lugar. Quem optar por transportes públicos pode apanhar o autocarro 711 ou 724 da Carris, que fazem ligação entre o centro da cidade e o Parque de Campismo de Monsanto — a paragem mais próxima do recinto. A partir daí, são cerca de dez minutos a pé até ao Jardim Keil do Amaral. Também é possível usar um táxi ou uma plataforma de mobilidade (Uber, Bolt, etc.).

Como ir embora: há transportes no fim dos concertos?

Quando o festival termina, o serviço de autocarros da Carris (nomeadamente o 711 e o 724) funciona até determinadas horas, pelo que é aconselhável verificar os horários actualizados no site oficial da Carris. Fora do horário regular, poderá ser necessário caminhar até uma zona mais central (como Alcântara ou a zona do Calvário) onde é mais fácil encontrar transportes nocturnos ou serviços de mobilidade.