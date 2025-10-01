O MIL - Lisbon International Music Network volta a Lisboa de 8 a 11 de Outubro de 2025, ocupando o Beato Innovation District e a recém-inaugurada Casa Capitão com uma programação que combina concertos, debates, laboratórios e oficinas. Na sua nona edição, o festival consolida-se como um ponto de encontro para a música emergente, ao mesmo tempo que promove uma reflexão crítica sobre o papel da cultura nas sociedades contemporâneas. Com mais de cinquenta artistas de catorze países, há muita música para ouvir (e descobrir) no MIL.
Programação do MIL 2025 por dia
Quarta-feira, 8 de Outubro
19.30 Maria Beraldo (BR) – Rés do Chão
21.00 Hetta (PT) – Rés do Chão
Quinta-feira, 9 de Outubro
18.00 Roadkill (PT) – Anexo
18.15 Accou & Marjolein (NL) – Rés do Chão
18.30 Mariela (PT) – Praça
18.45 Hirahira Violence Club (JP) – Sala dos Fornos
19.00 Clericbeast (PT) – Sótão
19.30 Travo (PT) – Anexo
19.45 Veenho (PT) – Rés do Chão
20.00 Yang (PT) – Praça
20.30 Julie Rains (PT) – Sala dos Fornos
20.30 Vgtbl.pl (PL) – Rés do Chão
21.00 The Family Men (PT) – Anexo
21.15 Lua de Santana (BR) – Rés do Chão
21.45 Pedro da Linha (PT) – Rés do Chão
21.45 Sila Lua (ES) – Praça
22.00 Zudizilla (BR) – Rés do Chão
22.15 Mar (PT) – Sala dos Fornos
22.30 Rakky Ripper (ES) – Anexo
22.45 Ajuliacosta (PT) – Rés do Chão
Sexta-feira, 10 de Outubro
11.00 Musgö (PT) – Rés do Chão
11.30 García Picasso (ES) – Anexo
12.00 Ghouljaboy (PT) – Rés do Chão
12.30 Juventude (PT) – Anexo
18.00 Ideal Victim (PT) – Anexo
18.15 Silvino Branca (PT) – Rés do Chão
18.30 Saeira (PT) – Praça
18.45 Brisa Flow (PT) – Sala dos Fornos
19.00 7777 の天使 (JP) – Sótão
19.30 Ão (PT) – Anexo
19.45 Tixa (PT) – Rés do Chão
20.00 800 Gondomar (PT) – Praça
20.15 RS Produções (PT) – Sala dos Fornos
20.30 Azuleja (PT) – Sótão
21.00 Marquise (PT) – Anexo
21.30 Gros Coeur (PT) – Praça
22.00 Asa Cobra (PT) – Sótão
22.00 1111 (PT) – Sala dos Fornos
22.30 Vanyfox (PT) – Anexo
22.45 MC Tchelinho (PT) – Rés do Chão
Sábado, 11 de Outubro
17.00 Cortada (PT) – Sótão
17.30 Carolina Miragaia (PT) – Praça
17.45 Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro (BR) – Anexo
18.15 Roy Borland (PT) – Sala dos Fornos
18.30 Dalaïdrama (PT) – Sótão
19.00 Margô (PT) – Praça
19.15 Inês Marques Lucas (PT) – Anexo
19.30 The Zawose Queens (TZ) – Rés do Chão
19.45 Miaw (PT) – Sala dos Fornos
20.00 Sunflowers (PT) – Sótão
20.30 Romeu Bairos (PT) – Praça
20.45 Flor (PT) – Anexo
21.15 Mano Jio (PT) – Sala dos Fornos
21.15 Rislene (PT) – Rés do Chão
21.30 Mariagrep (PT) – Sótão
22.00 Jawhar (PT) – Praça
22.30 Xênia França (BR) – Anexo
22.45 Mike 11 (PT) – Rés do Chão
22.45 MDA (PT) – Sala dos Fornos
23.00 La Valentina (PT) – Rés do Chão
Quais são os concertos que não posso perder?
Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro
Os dois artistas brasileiros uniram esforços num projecto conjunto que expande os mundos do indie rock, da MPB e do baião. Com um disco fresquíssimo, Handycam, exploram arranjos inovadores com teclados, órgãos, violões e guitarra eléctrica, mantendo viva a energia das suas bandas originais.
Marquise
Do Porto, os Marquise destacam-se pelo álbum de estreia Ela Caiu, que combina rock, indie e uma visão urbana intensa. Mafalda Rodrigues (voz) e os restantes membros reflectem sobre o crescimento e transformação das cidades, entre introspecção e crítica social, sempre com uma atitude feminista e sonora firme.
Maria Beraldo
Clarinetista, cantora e compositora brasileira e referência queer na música contemporânea. Entre álbuns aclamados, projetos instrumentais e trilhas sonoras premiadas para cinema e teatro, a artista traz ao MIL uma performance intensa que atravessa MPB, experimentalismo e jazz com originalidade e sensibilidade.
YARD
Banda de Dublin, os YARD misturam electrónica e pós-punk numa energia intensa e explosiva. Inspirados por Death Grips e Nine Inch Nails, os três elementos criam performances imersivas e teatrais, destacadas em festivais europeus e transmitidas com intensidade, sempre acompanhados pelo enigmático mascote Bucketman.
Sunflowers
Oriundos do Porto, os Sunflowers trazem uma década de garage rock abrasivo, psicadelismo inquieto e noise hipnótico. O trio formado por Carlos, Carolina e Frederico mistura energia caótica e visceral em palco, com riffs distorcidos e ritmos febris, confirmando-se como uma das bandas mais intensas da cena independente europeia.
800 Gondomar
Vindos de Rio Tinto, os 800 Gondomar regressaram em força com o disco São Gunão, sete anos após o trabalho anterior. O trio mistura punk cru, garage rock e letras carregadas de crónicas urbanas e sociais. Conhecidos pela entrega total em palco, afirmam-se como um dos nomes mais incansáveis e explosivos da música nacional.
Qual é a oferta além da música?
Paralelamente à música, a Convenção MIL decorre sob o lema “Cultura, Poder e Participação”, com mais de 50 actividades, entre debates, mesas-redondas, workshops e laboratórios. Ao longo de quatro dias, artistas, jornalistas, académicos e activistas discutem temas como direitos culturais, política da música, ética digital, economia nocturna e sustentabilidade da indústria musical. Entre os muitos oradores confirmados estão nomes como McKenzie Wark, Justin O’Connor, Ana Tijoux, Xullaji e os responsáveis da editora Lovers & Lollypops. A convenção propõe ainda debates sobre o papel do jornalismo musical, práticas colectivas e a democratização do acesso artístico, garantindo um espaço de reflexão e troca de experiências para profissionais e público.
Onde é que vai acontecer esta programação?
Toda a programação do MIL Lisboa 2025 decorre no Beato Innovation District e na Casa Capitão, dois espaços que pretendem combinar modernidade e acessibilidade.
Quanto custam os bilhetes? Ainda há?
Os bilhetes estão disponíveis em várias modalidades: Pro Ticket por 80€, Festival Full Pass por 50€, Festival Daily Pass por 25€, Convention Full Pass por 40€ e Convention Student & Under 25 Full Pass por 15€. Existem ainda políticas de inclusão para pessoas com mobilidade reduzida e para participantes em dificuldades financeiras. Todas as informações de aquisição e condições especiais estão disponíveis na plataforma DICE e no site oficial do MIL Lisboa.
Como chegar aos concertos?
O Beato Innovation District e a Casa Capitão são acessíveis através de transportes públicos, incluindo autocarros, bem como de bicicleta ou carro. O festival recomenda a utilização de transportes colectivos sempre que possível, dado o elevado fluxo de participantes durante os quatro dias de programação.
Tem mais perguntas?
Todas as informações adicionais sobre programação, bilhetes, acessibilidade e regras de participação estão disponíveis no site do MIL Lisboa.