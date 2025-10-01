Lisboa

Sophia Chablau e Filipe Vaqueiro
JOOJLIA | Sophia Chablau e Filipe Vaqueiro

MIL – International Music Network

  • Música
  • Casa do Capitão, Xabregas
O MIL - Lisbon International Music Network volta a Lisboa de 8 a 11 de Outubro de 2025, ocupando o Beato Innovation District e a recém-inaugurada Casa Capitão com uma programação que combina concertos, debates, laboratórios e oficinas. Na sua nona edição, o festival consolida-se como um ponto de encontro para a música emergente, ao mesmo tempo que promove uma reflexão crítica sobre o papel da cultura nas sociedades contemporâneas. Com mais de cinquenta artistas de catorze países, há muita música para ouvir (e descobrir) no MIL.

Programação do MIL 2025 por dia 

Quarta-feira, 8 de Outubro
19.30 Maria Beraldo (BR) – Rés do Chão
21.00 Hetta (PT) Rés do Chão

Quinta-feira, 9 de Outubro
18.00 Roadkill (PT) Anexo
18.15 Accou & Marjolein (NL)  Rés do Chão
18.30 Mariela (PT) Praça
18.45 Hirahira Violence Club (JP) Sala dos Fornos
19.00 Clericbeast (PT) Sótão
19.30 Travo (PT) Anexo
19.45 Veenho (PT) Rés do Chão
20.00 Yang (PT) Praça
20.30 Julie Rains (PT) Sala dos Fornos
20.30 Vgtbl.pl (PL) Rés do Chão
21.00 The Family Men (PT) Anexo
21.15 Lua de Santana (BR) Rés do Chão
21.45 Pedro da Linha (PT) Rés do Chão
21.45 Sila Lua (ES) Praça
22.00 Zudizilla (BR) Rés do Chão
22.15 Mar (PT) Sala dos Fornos
22.30 Rakky Ripper (ES) Anexo
22.45 Ajuliacosta (PT) Rés do Chão

Sexta-feira, 10 de Outubro
11.00 Musgö (PT) Rés do Chão
11.30 García Picasso (ES) Anexo
12.00 Ghouljaboy (PT) Rés do Chão
12.30 Juventude (PT) Anexo
18.00 Ideal Victim (PT) Anexo
18.15 Silvino Branca (PT) Rés do Chão
18.30 Saeira (PT) Praça
18.45 Brisa Flow (PT) Sala dos Fornos
19.00 7777 の天使 (JP) Sótão
19.30 Ão (PT) Anexo
19.45 Tixa (PT) Rés do Chão
20.00 800 Gondomar (PT) Praça
20.15 RS Produções (PT) Sala dos Fornos
20.30 Azuleja (PT) Sótão
21.00 Marquise (PT) Anexo
21.30 Gros Coeur (PT) Praça
22.00 Asa Cobra (PT) Sótão
22.00 1111 (PT) Sala dos Fornos
22.30 Vanyfox (PT) Anexo
22.45 MC Tchelinho (PT) Rés do Chão

Sábado, 11 de Outubro
17.00 Cortada (PT) Sótão
17.30 Carolina Miragaia (PT) Praça
17.45 Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro (BR) Anexo
18.15 Roy Borland (PT) Sala dos Fornos
18.30 Dalaïdrama (PT) Sótão
19.00 Margô (PT) Praça
19.15 Inês Marques Lucas (PT) Anexo
19.30 The Zawose Queens (TZ) Rés do Chão
19.45 Miaw (PT) Sala dos Fornos
20.00 Sunflowers (PT) Sótão
20.30 Romeu Bairos (PT) Praça
20.45 Flor (PT) Anexo
21.15 Mano Jio (PT) Sala dos Fornos
21.15 Rislene (PT) Rés do Chão
21.30 Mariagrep (PT) Sótão
22.00 Jawhar (PT) Praça
22.30 Xênia França (BR) Anexo
22.45 Mike 11 (PT) Rés do Chão
22.45 MDA (PT) Sala dos Fornos
23.00 La Valentina (PT) Rés do Chão

Quais são os concertos que não posso perder? 

Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro 
Os dois artistas brasileiros uniram esforços num projecto conjunto que expande os mundos do indie rock, da MPB e do baião. Com um disco fresquíssimo, Handycam, exploram arranjos inovadores com teclados, órgãos, violões e guitarra eléctrica, mantendo viva a energia das suas bandas originais. 

Marquise 
Do Porto, os Marquise destacam-se pelo álbum de estreia Ela Caiu, que combina rock, indie e uma visão urbana intensa. Mafalda Rodrigues (voz) e os restantes membros reflectem sobre o crescimento e transformação das cidades, entre introspecção e crítica social, sempre com uma atitude feminista e sonora firme. 

Maria Beraldo 
Clarinetista, cantora e compositora brasileira e referência queer na música contemporânea. Entre álbuns aclamados, projetos instrumentais e trilhas sonoras premiadas para cinema e teatro, a artista traz ao MIL uma performance intensa que atravessa MPB, experimentalismo e jazz com originalidade e sensibilidade. 

YARD 
Banda de Dublin, os YARD misturam electrónica e pós-punk numa energia intensa e explosiva. Inspirados por Death Grips e Nine Inch Nails, os três elementos criam performances imersivas e teatrais, destacadas em festivais europeus e transmitidas com intensidade, sempre acompanhados pelo enigmático mascote Bucketman. 

Sunflowers 
Oriundos do Porto, os Sunflowers trazem uma década de garage rock abrasivo, psicadelismo inquieto e noise hipnótico. O trio formado por Carlos, Carolina e Frederico mistura energia caótica e visceral em palco, com riffs distorcidos e ritmos febris, confirmando-se como uma das bandas mais intensas da cena independente europeia. 

800 Gondomar 
Vindos de Rio Tinto, os 800 Gondomar regressaram em força com o disco São Gunão, sete anos após o trabalho anterior. O trio mistura punk cru, garage rock e letras carregadas de crónicas urbanas e sociais. Conhecidos pela entrega total em palco, afirmam-se como um dos nomes mais incansáveis e explosivos da música nacional. 

Qual é a oferta além da música? 

Paralelamente à música, a Convenção MIL decorre sob o lema “Cultura, Poder e Participação”, com mais de 50 actividades, entre debates, mesas-redondas, workshops e laboratórios. Ao longo de quatro dias, artistas, jornalistas, académicos e activistas discutem temas como direitos culturais, política da música, ética digital, economia nocturna e sustentabilidade da indústria musical. Entre os muitos oradores confirmados estão nomes como McKenzie Wark, Justin O’Connor, Ana Tijoux, Xullaji e os responsáveis da editora Lovers & Lollypops. A convenção propõe ainda debates sobre o papel do jornalismo musical, práticas colectivas e a democratização do acesso artístico, garantindo um espaço de reflexão e troca de experiências para profissionais e público. 

Onde é que vai acontecer esta programação? 

Toda a programação do MIL Lisboa 2025 decorre no Beato Innovation District e na Casa Capitão, dois espaços que pretendem combinar modernidade e acessibilidade. 

Quanto custam os bilhetes? Ainda há? 

Os bilhetes estão disponíveis em várias modalidades: Pro Ticket por 80€, Festival Full Pass por 50€, Festival Daily Pass por 25€, Convention Full Pass por 40€ e Convention Student & Under 25 Full Pass por 15€. Existem ainda políticas de inclusão para pessoas com mobilidade reduzida e para participantes em dificuldades financeiras. Todas as informações de aquisição e condições especiais estão disponíveis na plataforma DICE e no site oficial do MIL Lisboa.

Como chegar aos concertos? 

O Beato Innovation District e a Casa Capitão são acessíveis através de transportes públicos, incluindo autocarros, bem como de bicicleta ou carro. O festival recomenda a utilização de transportes colectivos sempre que possível, dado o elevado fluxo de participantes durante os quatro dias de programação. 

Tem mais perguntas? 

Todas as informações adicionais sobre programação, bilhetes, acessibilidade e regras de participação estão disponíveis no site do MIL Lisboa.

Detalhes

Endereço
Casa do Capitão
Rua da Manutenção, 118
Lisboa
1900-321
Preço
15-80€

Datas e horários

