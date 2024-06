Sofia Borges & Camila Nebbia – Picadeiro Jazz

A Time Out diz

Sábado, 15 de Junho, encerramento do ciclo Picadeiro Jazz, com Sofia Borges (PT) e Camila Nebbia (ARG), ambas residentes em Berlime ambas com actividade paralela nas artes visuais e performativas. "Nebbia com Super 8, arquivos destruídos, cinema expandido e vídeo digital, e Borges envolvendo-se em espetáculos de dança e teatro. Seja como for, a música é o seu principal medium criativo, Nebbia no saxofone tenor e Borges desdobrando-se em vários instrumentos e materiais: bateria, percussão, field recordings e eletrónica, exploram novas formas de misturar improvisação e composição escrita", escreve a organização.

Largo do Picadeiro (traseiras do São Luiz). 15 Jun (Sáb) 17.30. Entrada livre