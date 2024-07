Quem é Travis Scott?

É uma das figuras mais mediáticas do hip-hop norte-americano. Nascido em Houston, no Texas, é rapper, cantor e produtor, mas não seria injusto pensar nele antes de mais como um curador. Desde a primeira mixtape, Owl Pharaoh (2013), que dezenas de outros artistas desfilam pelos seus discos. No último, Utopia, editado há um ano, são mais as faixas em que se escutam duas vozes além da sua – sete, ao todo – do que aquelas em que está sozinho – seis; tantas como aquelas em que há apenas um rapper ou cantor convidado. Não é raro encontrar tantos convidados num disco de hip-hop, mas poucos convocam nomes tão sonantes e díspares, de cantores indie ao cómico Dave Chapelle, passando pelos maiores figurões do trap, do r&b, até do reggaetón. Quem nunca ouviu a sua música conhece-o provavelmente pela relação com a ex-namorada Kylie Jenner, do clã Kardashian; ou pelo festival Astroworld, que organizou durante uns anos na sua cidade natal e acabou em tragédia, em Novembro de 2021, com uma dezena de mortos e milhares de feridos.

É a primeira vez que vem a Portugal?

Não. A estreia em Portugal aconteceu na MEO Arena, em 2018, durante o Super Bock Super Rock, pouco antes do lançamento de Astroworld. E voltou cá no ano passado, para um concerto no festival Rolling Loud, em Portimão. Pouco depois, lançou o álbum Utopia.

Quando é que vamos voltar a vê-lo em Lisboa?

Está quase. O rapper regressa à MEO Arena a 2 de Agosto, pelas 21.00. É o primeiro de três concertos consecutivos na sala do Parque das Nações, onde vai apresentar o álbum Utopia e encerrar a etapa europeia da sua mais recente digressão, “Circus Maximus”.

Ainda há bilhetes para Travis Scott?

Quando escrevemos estas linhas, ainda há bilhetes para as três noites. Originalmente, os preços iam dos 40€ aos 547€, mas por esta altura são mais as zonas da MEO Arena que se encontram completamente lotadas do que aquelas com lugares vagos.

Qual deve ser a setlist do concerto?

Os concertos da digressão “Circus Maximus” não são todos iguais. É frequente repetir um tema várias vezes na mesma noite, há canções que entram e saem da setlist. No entanto, nas últimas datas europeias, ouviram-se sempre estas 26 canções – nem que fosse só por uns instantes.