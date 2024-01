A Time Out diz

O 1/4 Escuro faz dois anos e para celebrar há festa de arromba no 8 Marvila, com ritmos techno. Dia 17, vão marcar presença no mainfloor nomes como Stef Mendesidis, The Lady Machine, André Cascais, Midinoize e D'aran. Os bilhetes já estão disponíveis.