Carnaval na Musa

Em Marvila, as celebrações do Carnaval começam no dia 9 com o trio de percussionistas Bateu Matou a ocupar a cabine. Já no dia 10, é a vez da festa Blassfemea fazer o seu baile funk e dar visibilidade a mulheres e pessoas LGBTQI+. Neste mesmo dia, o colectivo Bailão também dá uma ajuda a animar a pista. Os artistas da Baileia actuam no dia 11 e no dia seguinte, a encerrar, convoca-se O Último Grito do Carnaval - uma autêntica celebração com actuações do Lisbloco e de outros blocos amigos.