Rastafogo no Musicbox

O Rastafogo, o quarteto de rapazes do nordeste brasileiro residente em Lisboa, vai estar no Musicbox, a 8 de Fevereiro, a apresentar o seu primeiro EP – uma mistura do forró raiz com uma diversidade de géneros musicais. O evento conta com a participação especial dos blocos de carnaval Baque do Tejo e Palhinha Maluca.