No dia 10 de Fevereiro, a festa Throwback ocupa o Estúdio Time Out para um encontro carnavalesco sem funk, mas com os maiores hits de R&B e Hip-Hop da década de 2000. Ace, Demi Leigh, Gabe & The Throwback Band, Dj Riskit, Dj Kwan e Abreus compõem o cartaz. Os bilhetes estão à venda.