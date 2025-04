12 anos, 12 noites. ‘Deixem o Pimba em Paz’ celebra aniversário no Maria Matos

O Deixem o Pimba em Paz está de regresso aos palcos. Este ano, o projecto faz 12 anos e, para celebrar, vai fazer 12 apresentações no Teatro Maria Matos.

Entre 24 de Junho e 16 de Julho, Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais voltam a juntar-se para dar ao pimba um som diferente, indo buscar inspiração ao jazz e à pop. "A mim sempre me fascinou o universo pimba. Por inteiro, com as suas letras, músicas, roupas, coreografias, etc.... Este espectáculo propõe-se a dar outra vida a essas canções, juntando músicos que fizeram arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis. Assim, aparece Manuela Azevedo [vocalista dos Clã], para juntos darmos voz a esses temas", diz Bruno Nogueira, citado em comunicado.

O espectáculo, que se apresentará ao longo de 12 noites, contará com 12 convidados. As músicas de Quim Barreiros, Ágata, Marante ou Marco Paulo são aquelas que todos conhecemos. "Não é por acaso que numa festa na Quinta do Lago, aos primeiros acordes de uma música do Quim Barreiros, haverá uma debandada de berloques a correr para a pista de dança e a cantar o refrão em alegre e alta voz. O mesmo irá acontecer se, no meio de um churrasco em Massamá, alguém arriscar a mesma música. Os berloques serão porventura menos, mas a alegre e alta voz que canta o refrão terá a mesma força", refere o humorista, na mesma nota.

Deixem o Pimba em Paz nasceu em 2013 e percorreu todo o país, incluindo as ilhas da Madeira e dos Açores, tendo chegado também aos EUA e ao Brasil, em centenas de apresentações que se provaram um sucesso.

Teatro Maria Matos. 24 Jun-16 Jul. Seg-Qua e Dom 21.00. 22€

