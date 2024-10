25 anos de Harry Potter em Portugal: Mário Belém ilustra novas edições

O universo do Harry Potter, de J. K. Rowling, chegou a Portugal há 25 anos, com a publicação de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esta quarta-feira, 2 de Outubro, a Presença, editora responsável pelas edições portuguesas da série, anunciou que irá publicar novas edições no próximo dia 23 de Outubro. A ideia é celebrar a efeméride com novas capas, assinadas por Mário Belém, o primeiro artista português a conceber a imagem da série completa.

“O ponto de partida para criarmos este conjunto de capas foi imaginar uma mala de viagens antiga, aquelas que tinham um autocolante por cada destino visitado captando diferentes momentos na jornada do Harry”, esclarece Mário Belém, citado em comunicado da editora. Na mesma nota, o ilustrador digital e designer gráfico – que em miúdo estudou numa escola inglesa e se lembra de “devorar livros sobre mundos fantásticos” – revela ainda que a ilustração que mais versões teve “foi a da cena do arco com um véu em A Ordem da Fénix”. Já a sua capa preferida é a de O Cálice de Fogo.

Em Portugal, o universo de Harry Potter – que está a ser adaptado a série de televisão pela HBO Max – já vendeu 2300 milhões de exemplares. J. K. Rowling teve a ideia num comboio que viajava atrasado em 1990. Depois da publicação do primeiro livro no Reino Unido, em 1997, foi preciso mais dez anos para que a série ficasse completa, em 2007, com Harry Potter e os Talismãs da Morte.

