Cinco coisas que não sabe sobre... o Ascensor da Bica

1 - Além das carreiras de autocarros e eléctricos, a rede de transportes públicos de Lisboa integra um elevador, o de Santa Justa, e três ascensores, o da Glória, o do Lavra e este, o da Bica. Inaugurado a 28 de Junho de 1892, começou por ser movido a vapor e só em 1914 lhe decidiram chegar a electricidade ao pelo.

2 - Foi desenhado por Raoul Mesnier de Ponsard (bem como todos os seus congéneres em Lisboa), é Monumento Nacional há apenas 15 anos e um dos alvos preferidos das fotografias turísticas. Ele e quem tem o azar de estar só de passagem. Infelizmente também é um dos alvos preferidos dos taggers locais.

3 – Agora vamos ao nome. Bica foi a escolha óbvia por estar localizado na Rua da Bica de Duarte Belo. Mas qual Bica? Reza a história (ou Norberto de Araújo no livro Peregrinações em Lisboa, Vol. XIII) que um tal de Duarte Belo, armador e negociante de Lisboa no século XVI, era proprietário da Bica dos Olhos, construída em 1675 e que ainda hoje pode ser admirada na esquina da Rua da Boavista com a Travessa Marquês de Sampaio, a 500 metros daqui. Era aí que muitos iam lavar as vistas antes do nascer do sol, não no sentido figurado, mas para curar maleitas. Ou talvez fizessem as duas coisas, quem sabe.

4 – É também o único ascensor com uma estação terminal instalada num edifício, a Casa do Ascensor da Bica. Com cinco andares e construída em finais do século XVIII, é Monumento Nacional juntamente com o ascensor. Mas enquanto o piso térreo funciona como estação do eléctrico, os pisos superiores foram arrendados pela Carris a um privado que a transformou num dos pólos da Lisbon Serviced Apartments, para estadias curtas.

5 – Em 1597, um deslizamento de terras provocado por um tremor de terra desdobrou o então Monte de Belveder em dois, criando o Monte das Chagas e o Monte de Santa Catarina. E a depressão criada pelo fenómeno natural cavou a depressão onde foi posteriormente instalado o elevador. O da Bica vence um desnível de 48 metros, o mesmo que o Elevador da Glória e pouco mais que o Elevador do Lavra, que se fica pelos 44 metros.

