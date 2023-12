5.ª edição de Never Give Up entra no ringue do Campo Pequeno

Time Out em associação com Kolmachine

Time Out em associação com Kolmachine quarta-feira 13 dezembro 2023

2023 não chega ao fim sem uma boa dose de adrenalina. A 21 de Dezembro, o Campo Pequeno recebe a quinta edição do Never Give Up, um evento criado em 2018 pela Academia Kolmachine, que junta 26 atletas em 13 combates, garantindo um espectáculo de Natal diferente de todos os outros.

Kolmachine é a alcunha de Pedro Kol, campeão europeu de kickboxing – que, curiosamente, se sagrou campeão neste mesmo evento – e dono da academia com o mesmo nome, especializada em desportos de luta e onde pode soltar qualquer tensão acumulada com umas luvas de boxe calçadas. Agora, a Kolmachine uniu forças com a promotora internacional V Boxing Promotions, fundada por Milasari Anggraini que afirma que esta “será uma noite de emoções e lutas electrizantes”: “Com os melhores atletas em exibição, a experiência do kickboxing é redefinida e a emoção da modalidade é levada directamente aos espectadores.”

Desde a primeira edição do evento que esta se tem tornado uma “modalidade de peso”, como lhe chama Pedro Kol, que ganha fãs a cada exibição de talento, tanto dos desportistas como dos treinadores. E é na arena Sagres Campo Pequeno que todos vão ter a oportunidade de ver como lutam atletas de vários cantos do mundo.

Os atletas defrontam-se em várias categorias e de acordo com o seu peso. Até agora, estão confirmados nos -54kg a dupla Andreia Conceição e Elena Goggin, nos -69kg o duo Miguel Godinho e Oleksii Kryliuk, nos 84kg Low Kick a equipa de Pedro Correia e Jorge Ramos, nos 67kg K1 a dupla Alexandre Cruz e Mauro Nunes e nos 59kg K1 Frederico Castelo com Guilherme Vaz.

A missão do Never Give Up é clara: envolver todos os espectadores numa noite emocionante de lutas enquanto espectáculo de kickboxing e demonstração de boxe e garantir o entretenimento do público enquanto se preserva o conforto e bem-estar dos atletas.

Além dos combates principais, a edição deste ano conta ainda com as sessões Business Fight que juntam atletas de outras modalidades em combate. Para já, sabe-se que na sessão masculina será um ex-atleta de rugby a defrontar um ex-atleta de andebol, enquanto que na feminina a luta é mais coorporativa, com uma profissional da JLL contra uma advogada.

O evento conta ainda com um concerto dos LUA e a possibilidade de adquirir mesas para um jantar especial que dá direito a presença na festa final.

A compra dos bilhetes está disponível na Academia Kolmachine e na Ticketline, com preços entre os 25€ e 100€.

Sagres Campo Pequeno (Avenidas Novas). 21 Dez às 19:30. 25€-100€